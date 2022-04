Confira quais são as moedas que podem valer até 10 mil

Numismática é o estudo ou coleção de moedas ou cédulas consideradas raras. Normalmente, as pessoas envolvidas neste negócio, os numismatas, costumam investir altos valores para conseguirem seus itens especiais.

No entanto, existem alguns fatores que podem atrapalhar esse mercado, a exemplo das variações da inflação. A definição de um preço justo para um item raro torna-se desafiador. Além disso, os colecionadores têm que lidar com a falsificação de moedas e cédulas.

Diante todas as controvérsias, o mercado é bastante ativo. Veja a seguir se você possui alguma moeda que pode ser vendida por um ótimo valor.

Moedas de R$ 0,50 que podem valer R$ 1.800

Talvez você tenha uma pequena fortuna no bolso e não sabe. Os colecionadores estão buscando moedas de R$ 0,50 que forma emitidas em 2012 com um erro, sem o zero. Devido ao defeito, o item pode valer até R$ 1.800 no mercado.

Além dessas, as moedas que foram lançadas em 1998 em comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos podem valer até R$ 450 cada. Outras consideradas raras são as das Olimpíadas Rio 2016.

Moedas de R$ 1 que podem valer até R$ 10 mil

Os colecionadores também estão de olho nas moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Em suma, a regra é: quanto mais antiga for a moeda mais cara e rara ela é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 7 mil.

No entanto, alguns numismáticos estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Além disso, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo podem ser encontradas a partir de R$ 8.

Contudo, é importante informar que logo quando as moedas foram lançadas eram muito fáceis de serem encontras, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.