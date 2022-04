Confira quais shows acontecem no litoral norte do estado durante a Semana Santa

Foto: divulgação

Com a chegada do feriado da Semana Santa, o Nano Beach Club, na praia de Subaúma, anunciou uma programação completa de shows, que começam no dia 14 e seguem até 10 de abril. Dentre as apresentações estão os irmãos Hugo e Lucas Sanches, Seu Maxixe, Samba 40graus, e a dupla Pericles e Leonardo.

O clube vai oferecer preços e passaporte especiais para o feriado, funcionando de sexta a domingo, de 10h as 22h, e quinta para jantar de boas vindas. Com entradas limitadas, os ingressos variam entre R$ 90 e R$ 110 e podem ser adquiridos neste link ou através do número de WhatsApp (75) 99912-3132.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.