Confira resumo de 18 a 23 de abril de ‘Quanto Mais Vida Melhor’

Flávia/Guilherme é presa. Guilherme/Flávia desconfia da culpa de Roni na prisão de Pink. Paula e Neném confirmam as suspeitas de Carmem. Guilherme/Flávia avisa que não irá mais se casar e Celina comemora. Carmem chantageia Neném e Paula. Flávia/Guilherme tenta se explicar para Torres e Prado. Gabriel decide produzir a banda de Murilo. Rose recebe uma proposta para trabalhar fora do país. Carmem volta a ser a presidente da Wollinger Terrare.

Ingrid fica furiosa com Neném/Paula. Edson e Tetê confabulam contra Osvaldo. Flávia/Guilherme conversará com Roni. Ingrid é hostil com Tuninha. Paula/Neném lamenta por ter contado a verdade para Ingrid. Gabriel se incomoda com os olhares de Tina para Tigrão. Rose conta para Guilherme/Flávia que irá trabalhar em Paris. Ingrid discute com Neném/Paula. Flávia/Guilherme faz uma proposta para Roni. Tetê atropela Edson e Nedda culpa Osvaldo.