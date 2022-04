Conheça estádio que sediará jogos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar

Foto: Divulgação A seleção brasileira jogará dois jogos da Copa do Mundo do Qatar no maior estádio do mundo e ainda poderá disputar mais duas partidas no Nacional de Lusail, caso passe para fases mata-mata.

O Brasil faz a estreia na Copa do Mundo no estádio, no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília). Os brasileiros voltam a jogar no mesmo local na terceira rodada da fase de grupos, na partida contra Camarões, marcada para dia 02 de dezembro, novamente às 16h.

Caso avance com a primeira colocação do Grupo G, o time de Tite poderá voltar ao Estádio Lusail nas fases semifinal e final, totalizando quatro partidas na arena. Se ficar no segundo lugar da chave, o Brasil jogará no Lusail as oitavas de final, diante do líder do Grupo H e só voltará ao mesmo palco na decisão. O grupo do Brasil tem Sérvia, Suíça e Camarões.

Erguido por construtoras do Catar e da China, Lusail foi denunciado por situação precária dos trabalhadores da construção. Em 2021, uma publicação do jornal inglês The Guardian apontou que 6,5 mil trabalhadores estrangeiros morreram em obras relacionadas ao Mundial, principalmente neste estádio.

O Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas e começou a ser construída em 2017. Foi concluído em novembro de 2021, sendo a última arena do Mundial a ficar pronta.

O estádio receberá seis jogos da fase de grupos – dois do Brasil – e partidas das oitavas, quartas, semifinal e final – agendada para 18 de dezembro.

A arquitetura externa do estádio faz alusão às lanternas fanar e sua interação de luz e sombra. O formato tem inspiração em tigelas e vasos típicos do Oriente Médio.