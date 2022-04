Conheça Fabio Caniatto, o novo Louro José do ‘Mais Você’

A chegada de um novo papagaio no “Mais você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, deixou todo mundo curioso para saber quem é o ator que está por trás do “novo” Louro José. A gente revela! Trata-se do ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos Fabio Caniatto.

O novo mascote chegou ao “Mais você” na última terça-feira (05) se apresentando como o filho de Louro José, personagem que foi de Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020. A identidade do ator e o nome do novo personagem ainda não foram revelados no programa.

De São Paulo, Fabio Caniatto atua há anos na manipulação de fantoches e já trabalhou em séries infantis da TV Cultura, como “Que monstro te mordeu” e “‘Tá certo?”.