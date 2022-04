Conheça franquia de reforço escolar Monitorias

No período da pandemia, em que as escolas ficaram fechadas por quase dois anos, mesmo com os alunos tendo o auxílio de aulas online, ou outra maneira de aprender (como apostilas e atividades), foi notado o aumento do déficit de aprendizagem. Por isso, hoje vamos apresentar a franquia de reforço escolar Monitorias, que tem seu foco em reforço escolar e aulas particulares!

Franquia Monitorias: história e objetivos

No ano de 2015, a empresa Monitorias surgiu na cidade de São Paulo com a intenção de ajudar os pais que procuram ajuda especializada em ampliar o desempenho dos filhos na escola, evitando as reprovações. Dessa forma, a empresa passou a atender alunos do Ensino Básico, Ensino Médio e Ensino Superior.

A empresa Monitorias viu nesse nicho de mercado, a grande oportunidade de prestação de serviços nessa área. Sendo assim, criou a rede de franquias para ampliar a sua área de atuação em todo o território nacional.

Hoje são mais de 30 cidades atendidas, em 6 estados brasileiros. Existem mais de 7.000 professores parceiros cadastrados, competentes e satisfeitos com o negócio.

Mercado para a franquia Mentorias

O mercado de franquias no setor de educação movimenta mais de 11 bilhões de reais em todo o Brasil. Além de possuir, no Brasil, 47 milhões de alunos matriculados em escolas regulares que podem se tornar clientes em potencial.

De acordo com o MEC, 70% dos alunos matriculados apresentam dificuldades de aprendizagem.

Ramos de atuação da franquia Mentorias

A franquia Monitorias atua diretamente em duas áreas:

Reforço escolar online: trabalha exclusivamente com foco nas dificuldades dos alunos, de forma exclusiva. Ou seja, um aluno por vez. Auxilia na resolução das atividades, com explicações sobre o assunto.

Aulas particulares online: com atendimento exclusivo, se volta a atender as dificuldades nos temas escolhidos pelos alunos.

A franquia Monitorias oferece um ensino mais natural, rápido e intuitivo. Com foco nas dificuldades dos alunos, garante um aprendizado 10 vezes maior do que nas aulas em salas regulares.

Enquanto metodologia de ensino, a franquia Monitorias oferece:

Autoconfiança: enaltecendo os acertos e reconhecendo-os. Os erros são tratados como pontos a melhorar, sem críticas. Isso faz com que o aluno perceba que ele sabe o conteúdo, mas que tem pontos a melhorar.

Rapidez: o ensino se baseia no aprendizado rápido e intuitivo.

Alegria: os alunos têm prazer em estudar e possuem liberdade para interagir diretamente com o professor, tirando as suas dúvidas, e perguntando sempre que necessário.

O processo de ensino da franquia possui avaliação positiva de 98% dos alunos e pais. Assim, garante que você, ao adquirir a franquia, tenha em mãos um projeto de ensino totalmente diferente do que há no mercado.

Vantagens de comprar a franquia Monitorias

Entre as principais vantagens de se adquirir a franquia Mentorias, você terá:

Uma marca com certeza de aceitação pelos clientes (alunos e pais);

Suporte e apoio operacional da franqueadora;

Possibilidades de faturamento de mais de R$ 8 mil por mês;

Alta lucratividade, podendo inclusive ser acima de 50%;

Baixos custos de investimentos, uma vez que é uma franquia online.

Como exemplos de lucratividade, a empresa apresenta:

10 alunos: faturamento de R$ 4 mil = Ponto de Equilíbrio

18 alunos: faturamento de R$ 17 mil = lucro líquido de R$ 2 mil

30 alunos: faturamento de R$ 12 mil = lucro líquido de R$ 5 mil

40 alunos: faturamento de R$ 16 mil = lucro líquido de R$ 8 mil

Investimentos para adquirir a franquia Monitorias

O espaço físico não requer nenhum investimento, porém a taxa de franquia fica entre R$ R$ 5 mil a R$ 10 mil. Além disso, o investimento total gira em torno de R$ 6 mil a R$ 11 mil.

Exigências da franqueadora para com o franqueado

O franqueado precisa atender aos seguintes requisitos para adquirir uma franquia Monitorias:

Primeiramente, espírito empreendedor;

Em segundo lugar, ser uma pessoa persistente;

Além disso, é importante ter perfil de empreendedor comunicativo;

Ser capaz de se dedicar ao negócio;

Ter alguma identificação com o segmento de ensino, em especial o de reforço escolar.

Processo de seleção da franquia de reforço escolar Monitorias

Para adquirir a franquia Monitorias, é preciso passar pelas seguintes etapas:

Antes de tudo, o contato inicial;

Logo após, a apresentação da franquia;

Em seguida é realizado o questionário de análise de perfil;

Projeção de faturamentos;

Finalmente é feita a negociação de pagamentos;

Dessa forma, é realizada a assinatura do contrato de franquia;

Por fim é feita a entrega do setup de acesso e envio do kit de operação.

Dessa forma, agora que você conheceu mais sobre a franquia Monitorias, temos certeza que você poderá se interessar! Além disso, é possível, até mesmo, que queira ser um novo franqueado da empresa!

Por último, em caso de dúvidas, é só consultar novamente todas as informações necessárias para a aquisição da franquia de reforço escolar!