Conheça franquias de até R$ 50.000,00 para investir hoje

Empreender é um objetivo que muitas vezes pode nos intimidar, não é mesmo? Dessa forma, é preciso muito planejamento pra que tudo dê certo. Entretanto, uma possibilidade que muitas vezes pode ser um caminho menos árduo é apostar em uma franquia. Com certeza você terá que se empenhar também, entretanto, geralmente as franquias são de marcas já consolidadas, algumas são franquias de até R$ 50.000,00 para investir. Então, muitas coisas já estarão resolvidas nesse processo.

Entendendo que o seu perfil empreendedor atinge o valor de investimento inicial de até R$ 50.000,00, sugere-se que você pesquise bem as franquias, o mercado e as características do negócio. Então, vamos apontar franquias de até R$ 50.000,00 para investir hoje. Confira todas as dicas de empreendedorismo.

Passos para identificar boas franquias

Afinal, quais são as franquias de até R$ 50.000,00 para investir? Perceba quais são as suas necessidades e habilidades atuais. Como, por exemplo, necessidade de trabalho home office ou tempo disponível para atendimento em ponto comercial. Veja, também, se você é carismático, pois, caso seja, sua opção pode ser voltada para as vendas diretas.

Pesquise franquias que estão em alta no mercado e analise os detalhes da COF (Circular de Oferta de Franquia). Avalie, também, a que mais se encaixa para você.

Franquias de até R$ 50.000,00 para investir hoje

Se você está ainda na indecisão e não sabe bem em qual franquia aplicar seu dinheiro, trouxemos algumas boas opções para que você tenha um norte. Confira a seguir:

Guia-se Agências Digitais

Esta franquia se volta para o mercado de marketing digital. Assim, você pode ter a sua franquia em casa, oferecendo serviços de criação de sites, links patrocinados, gestão de mídias sociais, e-mail marketing, marketing de conteúdo, entre outros serviços.

O maior trabalho é prospectar clientes. Entretanto, também poderá realizar os serviços de marketing ou “terceirizar” a produção na própria rede de franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 27.900,00

Faturamento médio mensal: R$ 15.000,00

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Bioflora

A franquia oferece suplementos alimentares de origem natural, para atender os mais diversos objetivos. Entre os objetivos, tem-se: emagrecer, combater dores, aumentar a imunidade, entre outros. Dessa forma, atualmente existem mais de 55 franquias, e a marca está presente no mercado há mais de 7 anos.

Trabalhando no modelo home office, o franqueado é o responsável pela comercialização, divulgação e atendimento aos clientes da região que se propôs atender.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.900,00

Faturamento médio mensal: R$ 8.000,00

Prazo de retorno: de 2 a 4 meses

Acuidar

A franquia se propõe a atender idosos e a população da terceira idade. Dessa forma, a franqueadora oferece mão de obra qualificada para atendimento à domicílio. É um mercado em ascensão, pois a quantidade de idosos está crescendo bastante no Brasil e necessitam de atendimento especializado.

Investimento inicial: a partir de R$ 24.000,00

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: entre 6 e 15 meses

Camisetas da Hora

A franquia atua no mercado de estamparia de camisetas inspiradas no humor, cinema, personagens, entre outras personalizações. A franquia utiliza o modelo de negócio enxuto, especialmente para pessoas que buscam flexibilidade de horários ou buscam renda extra. Assim, a franqueadora oferece suporte na área de marketing, no trabalho home office e de vendas pela internet.

Investimento inicial: a partir de R$ 3.900,00

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: entre 18 e 36 meses

Limpeza com Zelo

A franquia oferece serviços de higienização para residências e salas comerciais. Assim, atua no mercado a mais de 10 anos e possui 22 franquias espalhadas pelo Brasil.

Você pode manter o seu trabalho em home office ou em loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 50.000,00

Prazo de retorno: entre 12 e 18 meses

Maria Brasileira

A franquia oferece serviços de limpeza residencial com vários modelos de negócio para o franqueado. Dessa forma, Maria Brasileira é uma franquia que se volta para “terceirizar” os serviços de limpeza, a partir de um agendamento antecipado. Assim, o franqueado leva profissionais treinados para realizar a limpeza.

Investimento inicial: a partir de R$ 36.500,00

Faturamento médio mensal: R$ 50.000,00

Prazo de retorno: entre 12 e 15 meses

Doutor Sofá

A franquia se volta para oferecer serviços de limpeza e impermeabilização de estofados, tapetes, sofás em geral, carpetes, entre outros itens da casa.

Representa uma das melhores franquias para se investir com R$ 50.000,00, pois tem um amplo mercado de atuação, com consumidores potenciais. Assim, a franqueadora oferece treinamentos e ajuda no marketing e na gestão da franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 31.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 15.000,00

Prazo de retorno: entre 6 e 12 meses

As franquias sugeridas neste artigo se enquadram em vários ramos de atuação, principalmente na oferta de serviços, que é o mercado que está em alta no momento.

Sugere-se que você estude bem as propostas. Aliás, não se esqueça: escolha uma franquia de serviços que você se identifica. Afinal, nada melhor do que investir em fazer algo que você goste.