Conheça franquias de retorno rápido 

Empreender é uma grande empreitada, sem sombra de dúvidas. Ainda mais por ser um negócio que começamos do zero e que não temos certeza do sucesso. Entretanto, existem franquias de marcas consolidadas que aumentam as chances de se tornar um negócio bem sucedido. Mas não se esqueça que um bom planejamento e trabalho duro serão necessários em qualquer caso. Mas se você quer ter um retorno mais rápido do seu investimento, vamos te mostrar algumas franquias de retorno rápido. Confira algumas opções a seguir!

Veja algumas opções de franquias de retorno rápido

Quais são as franquias de retorno rápido? Antes, vamos entender um pouco mais sobre esse mercado. O mercado de franquias é bastante amplo, pois existem diversos setores presentes no ramo e, ainda, inúmeros segmentos que se subdividem dentro de cada setor.

Cada franquia possui especificidades e gera benefícios variados para um franqueado em potencial. Assim, as características dependem do tipo de negócio e das estratégias que são utilizadas para o funcionamento das unidades instaladas. Então, no caso das opções para pequenos empreendedores ou investidores iniciantes, além desses critérios e da avaliação de baixo custo, é necessário pensar sobre o prazo de retorno.

Esses prazos costumam ser contados em meses e podem variar em menos ou mais de um ano. Entretanto, alguns potenciais franqueados não podem esperar muito tempo. Então sua realidade pede que esse período de retribuição seja o mais rápido possível.

Por isso, selecionamos algumas opções de franquias que possuem um prazo de retorno mais rápido. Dessa forma, você poderá escolher qual delas é mais adequada para atingir os seus objetivos.

Acquazero

É uma franquia do setor de limpeza que possui especialização em higienização de automóveis. Além disso, é responsável por outros cuidados necessários para a manutenção da integridade do veículo. Aliás, a sua atuação não é restrita a carros, de modo a oferecer os seus serviços para a limpeza de motos, ônibus e até barcos.

O seu diferencial é que os produtos utilizados são biodegradáveis. Dessa forma, a marca possui um bom parâmetro de auxílio da preservação de recursos naturais. De modo geral, o serviço da franquia é 100% ecológico.

O investimento inicial gira em torno de 23 mil reais. No caso do prazo de retorno, que é o nosso foco, o tempo para que o franqueado consiga reaver o dinheiro investido pode ser de 3 meses. É o tempo mínimo, sendo que esse período pode variar até 24 meses.

Quisto

É uma franquia especializada no oferecimento de serviços de seguros. Aqui, o franqueado pode explorar a área e se especializar em nichos de contrato que possam gerar um maior retorno monetário. Um bom exemplo é se aprofundar em seguros residenciais ou atuar de modo mais generalizado com qualquer tipo de seguro.

A sua fundação foi há mais de dez anos e já possui mais de cem unidades espalhadas pelo país, tanto unidades de franqueados, quanto aquelas da própria marca que já existiam antes da empresa ser uma franqueadora.

O investimento inicial também não é muito alto, sendo a partir de 21 mil reais. O prazo de retorno mínimo é de 6 meses, que é um tempo muito bom para que a estruturação da unidade se torne mais sólida. O máximo desse período é de 18 meses, então é certo que em menos de 2 anos você já consiga reaver o dinheiro investido.

Encontre Sua Viagem

É uma franquia que atua como uma rede de agência de turismo e oferece seus serviços por meio de vendas de pacotes de passagens e de hospedagens, seja pela loja física ou por meio virtual.

As viagens podem ser nacionais ou internacionais e a franqueadora possui parceria com diversas empresas do mercado de turismo mundial. Dessa forma, uma especificidade da franquia é a sua determinação em adaptar o pacote de viagem ao tipo de cliente que o está buscando, oferecendo vastas opções de produtos e tornando os preços mais atrativos para o perfil de cada um.

O investimento inicial, dentre todos os citados, é o mais econômico, e pode ser uma excelente alternativa para um pequeno investidor. O valor mínimo para ser investido é de 12 mil reais. O prazo de retorno também é interessante, pois pode ser, no mínimo, em 3 meses após a implantação da unidade. O prazo máximo é de 24 meses, tendo poucos históricos de franqueados que atingiram esse limite.

#1 Lavanderia

É uma franquia que dispõe de serviços de lavagem de roupas profissional, de modo a oferecer uma assinatura para que o seu cliente seja fidelizado na empresa.

A marca foi fundada em 2016 e preza pelo bom atendimento e pela segurança do cliente. Na dinâmica de funcionamento, as roupas são codificadas com um código de barras para não correr o risco de serem extraviadas para lotes diferentes. Dessa forma, são 26 unidades distribuídas pelo país.

O investimento inicial é a partir de 27 mil reais. O prazo de retorno é bem variável, não possuindo um tempo mínimo específico. Entretanto, o limite é de 18 meses, que é um tempo razoável para a consolidação de um negócio.