Conheça OXA, artista queer brasileira que viralizou no The Voice Alemanha; escute já

OXA, cantora e dançarina queer brasileira, conquistou o seu espaço na Europa e vem em busca dos corações brasileiros através do seu novo single “Não Tenta”, que chega nesta sexta-feira (8). Após viralizar cantando “Born This Way”, faixa de Lady Gaga, no The Voice Alemanha, a artista traz uma música com batidas do funk e uma mensagem forte de autoestima, resiliência e superação.

Em entrevista exclusiva ao iBahia, OXA contou um pouco mais sobre o seu processo criativo, a sua relação com a arte e como vem abraçando os seus processos em meio ao lançamento. Conheça a artista queer OXA:

A ligação de OXA com a música, a dança e a arte, como um todo, não é de hoje. A cantora, nascida na cidade de Taquarituba, no estado de São Paulo, revelou que seu vínculo com esse meio iniciou ainda na escola.

“Venho trabalhando com música desde pequenininha, então, a música sempre fez parte da minha vida. Eu sou filha adotiva de uma família bem simples do interior de São Paulo, de Taquarituba. Desde pequena, já participava de festivais de dança da escola, festivais culturais que envolviam arte. Depois de crescida, comecei a entender que eu era artista e eu queria entender mais essa minha pluralidade artística“, começou OXA.

Ao ser perguntada sobre o seu nome, ela explica: ” ‘O’ representa tudo que existe na energia masculina na natureza, ‘A’, na feminina, e ‘X’ retrata sua alma/corpo transitando por essas energias“. E, completa: “Eu não escolhi o nome OXA, na verdade OXA sempre foi parte de mim, uma força que eu não tinha o entendimento sobre, mas que me ajudou a conseguir realizar minhas metas e sonhos”.

A artista pop, que integra a comunidade queer, possui gênero fluído, se sentindo confortável com os pronomes ele/ela/deles/delas.

De trabalhos com Jennifer Lopez ao The Voice Alemanha

Ao participar da competição “Q’Viva – O Escolhido”, cujo prêmio era dividir o palco com a estrela global Jennifer Lopez, OXA saiu como vitoriosa e participou da turnê da estrela em Las Vegas. Tal acontecimento marcou a trajetória internacional da artista do interior de São Paulo, que, posteriormente, se mudou para a Alemanha para apresentar musicais.

Na capital do país, OXA chegou até a semi-final do The Voice alemão, onde viralizou performando “Born This Way”, canção de Lady Gaga. Confira a apresentação:

Lançamento de “Não Tenta”

A cantora apresenta, nesta sexta-feira (8), o seu mais novo single “Não Tenta”. Com batidas do funk, a música conta com produção dos HITMAKER, que já trabalharam com grandes nomes da música pop brasileira, como Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, IZA, Lexa e outros.

“Desde o primeiro contato conseguimos nos entender e a música já estava pronta dois dias após nosso contato, tínhamos muito em comum. A produção de ‘Não Tenta’ foi muito intensa e isso se refletiu no som, que vem com essa pegada forte que não vai deixar ninguém parado”, afirmou OXA. Confira o clipe oficial de “Não Tenta”:

