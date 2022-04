Conselho de Enfermagem baiano abre vagas pra contratação temporária

Foto: divulgação

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) abriu as inscrições de processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro reserva.

Os candidatos devem acessar neste link para cadastro, que deve ser feito no período de 8 a 14 de abril. As vagas serão disponibilizadas para cinco técnicos de nível médio, com remuneração de R$ 1.227,81.

As oportunidades são para Salvador com formação de cadastro reserva para os municípios de Paulo Afonso, Irecê, Jequié, Guanambi, Alagoinhas, Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro.

A contratação acontecerá em duas etapas: a análise de currículo e entrevista de caráter eliminatório e classificatório. A duração da vaga temporária é de 1 ano, podendo ser prorrogada.

Leia mais sobre Emprego no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias