Consórcio Magalu recruta parceiros de negócios

Em busca de novos agentes, para suportar a expansão dos negócios em todo o país, o Consórcio Magalu está recrutando parceiros de negócio para contratação no regime de pessoa jurídica (PJ).

As chances são para profissionais que já possuem empresas constituídas, tenham experiência em vendas, conhecimento em consórcios e espírito empreendedor, e desejam trabalhar com a venda de cotas de consórcio.

Segundo a administradora de consórcios do Grupo Magalu, o parceiro ou gestor de negócios representa a marca em vendas de planos e contribui para que mais pessoas consigam adquirir seus bens e serviços de maneira mais acessível – ou seja, planejada e sem pagar entrada e juros. A empresa disponibiliza toda estrutura digital para que o consorciado faça pagamentos, lances e até a contemplação, sem ter de sair de casa, agilizando o atendimento ao cliente.

Os parceiros recebem comissões de acordo com as vendas e tem, ainda, alguns benefícios, como: participação de treinamentos para suas equipes, capacitação com certificados, acesso único a ferramentas digitais e amplo portfólio de produtos. Além disso, os profissionais podem optar por diferentes modelos de prestação de serviços, seja pelo regime exclusivo ou multimarcas. Mas, a grande vantagem é a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, conforme sua demanda e estrutura.

Os contratados participam, ainda, de campanhas de vendas internas, realizadas periodicamente pelo Consórcio Magalu, para todos os seus gestores ativos, potencializando as possibilidades de aumento de faturamento.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e se candidatar às posições de parceiros de negócios do Consórcio Magalu devem acessar o site https://consorciomagalu.com.br, clicar em “Seja Parceiro” e cadastrar o currículo.

É importante notar que não há uma data limite para o término das inscrições, de modo que a seleção permanece em aberto até o preenchimento completo das posições.