Constellation divulga NOVOS empregos no Rio de Janeiro

A Constellation, líder em atividades relacionadas ao petróleo, está contratando no estado do Rio de Janeiro. As novas ocupações estão abertas em uma variedade de níveis hierárquicos. Confira os empregos e os procedimentos de inscrição listados, abaixo.

Constellation está contratando novos profissionais no Rio de Janeiro

A Constellation atua na mesma área no Brasil desde 1989. A empresa é referência em embarcações e plataformas offshore, sempre operando de maneira transparente e sustentável. Com novas vagas, os empregos disponíveis exigem certas qualificações em cada campo para aqueles que estão interessados.

Acompanhe as oportunidades disponíveis pela companhia:

Analistas Comerciais Júnior : fluência em inglês, superior concluído e informática em nível intermediário;

: fluência em inglês, superior concluído e informática em nível intermediário; Estagiário em Remuneração : superior em andamento, inglês intermediário e Excel intermediário;

: superior em andamento, inglês intermediário e Excel intermediário; Estagiário em Planejamento Financeiro : superior em andamento, inglês intermediário, Excel intermediário;

: superior em andamento, inglês intermediário, Excel intermediário; Estagiário em Sistemas de Ti : bons conhecimento no Pacote Office, superior em andamento e inglês intermediário;

: bons conhecimento no Pacote Office, superior em andamento e inglês intermediário; Analista em Sistemas Pleno : superior concluído, inglês intermediário e informática avançada;

: superior concluído, inglês intermediário e informática avançada; Redes de Comunicação – Analista de Suporte Pleno: conhecimentos em CISCO, Azure, inglês intermediário e graduação completa.

Além de remunerações que atendem ao mercado de trabalho, a empresa fornecerá às novas contratações uma variedade de benefícios, incluindo seguro médico, odontológico e de vida, bem como vale transporte, alimentação e previdência privada.

Como se candidatar

Os selecionados deverão atender as exigências básicas dos cargos para os quais desejam se candidatar e serem considerados para eles. O pré-preenchimento do arquivo cadastral será possível através do site de participação.

