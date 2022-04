Copa do Brasil: CBF define data de duelo entre Vitória e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a data do jogo entre Vitória e Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. A primeira partida entre as equipes nordestinas será no dia 20 de abril, às 19h, na Arena Castelão.

Antes de enfrentar o Fortaleza, no entanto, o Vitória tem o primeiro compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo com o Remo acontece no sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém.