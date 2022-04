Copa do Brasil: CBF marca data e horário de jogo do Bahia e Azuriz

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (6) a data e horário da partida do Bahia contra o Azuriz, pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no dia 19 de abril, uma terça-feira, às 19h30, na Fonte Nova.