Copa do Mundo: conheça possível caminho do Brasil até final

Foto: Divulgação / Fifa O Brasil já sabe qual caminho pode enfrentar até o sonho do hexacampeonato mundial. Os grupos da Copa do Mundo do Catar, que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro foram sorteados nesta sexta-feira (1º).

A seleção comandada por Tite está no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. As duas primeiras foram adversárias do Brasil na Copa de 2018. Naquela ocasião, os brasileiros empataram com a Suíça e venceram a Sérvia.

A dificuldade para os brasileiros começa a aumentar a partir das oitavas de finais, já que no caminho do Brasil está as seleções classificadas no grupo H – o que, de acordo com o favoritismo, deve ser Portugal ou Uruguai.

A estreia brasileira ocorre em 24 de novembro, diante da Sérvia. Quatro dias depois, em 28 de novembro, a seleção encara a Suíça. Por fim, encerra a primeira fase diante de Camarões no dia 2 de dezembro.

Caso avance para as oitavas de final em 1º lugar do grupo, o Brasil enfrenta o segundo lugar do H no dia 5 de dezembro. Se passar em segundo, joga no dia 6 com o melhor do grupo H.

A possibilidade de um dos adversários do Brasil nas oitavas ser Portugal ou Uruguai. As duas seleções são as mais fortes do grupo H, que ainda conta com Gama e Coreia do Sul.

Nas quartas de final, nove seleções podem ser adversárias do Brasil. As seleções sairão dos grupos E e F. Ou seja, Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia (que disputarão a repescagem), Alemanha e Japão, pelo grupo E, e Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, pelo grupo F.

Os favoritos entre as nove possibilidades são Espanha, Alemanha e Bélgica. Se chegar nas quartas, o Brasil atuará nos dia 9 ou 10 de de dezembro.

É difícil prever uma eventual semifinal, uma vez que 20 seleções podem estar no caminho do Brasil – quatro ainda estão indefinidas na Copa por causa das repescagem.

O cruzamento, caso a seleção chegue até aqui, é times dos grupos A, B, C e D que tem Holanda, Inglaterra, Argentina e França como principais candidatas. O jogo acontecerá no dia 13 ou 14 de dezembro.

CONFIRA OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO 2022:

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales x Escócia/Ucrânia Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

França

Emirados Árabes, Peru ou Austrália

Dinamarca

Tunísia

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões