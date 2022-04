Coren AP inicia concurso com 340 vagas

No dia 06 de abril, o COREN (Conselho Regional de Enfermagem) do Amapá lançou edital para concurso público!

Dessa forma, serão 340 vagas, sendo algumas imediatas e outras para cadastro de reserva, para diferentes níveis de formação. Isto é, para nível médio, técnico e também, superior.

Aqueles que desejam concorrer às vagas, então, poderão se inscrever até 09 de maio. Além disso, até o momento, a previsão é de que a aplicação da prova será em 12 de junho.

Portanto, os estudantes que buscam uma oportunidade no serviço público já podem reforçar seus preparativos.

Entenda melhor, abaixo, como será o processo seletivo do COREN AP.

Quais serão os cargos?

Primeiramente, os cargos de nível médio para o COREN serão:

Agente Administrativo , com uma remuneração de R$ 1.735,15: total de 70 vagas , sendo 63 para cadastro de reserva e 7 imediatas.

, com uma remuneração de R$ 1.735,15: , sendo 63 para cadastro de reserva e 7 imediatas. Agente Administrativo com CNH na Categoria AD , recebendo R$ 1.735,15: total de 70 vagas , sendo 68 para cadastro de reserva e 4 imediatas.

, recebendo R$ 1.735,15: , sendo 68 para cadastro de reserva e 4 imediatas. Auxiliar de Serviços Gerais, com remuneração inicial de R$ 1.212: total de 50 vagas, sendo 48 para cadastro de reserva e 2 imediatas.

Além disso, haverão as seguintes vagas para cargos de nível técnico:

Agente Administrativa – Área de Informática , recebendo R$ 1.938,20: total de 25 vagas , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

, recebendo R$ 1.938,20: , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata. Agente Administrativa – Técnico em Enfermagem, recebendo R$ 3.570,30 e uma carga horária de 30 horas por semana: total de 25 vagas, sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

Por fim, o concurso do COREN também conta com cargos de nível superior, ou seja, todos de Analista Administrativo. Assim, estes se dividem nas seguintes áreas:

Administrador , com remuneração de R$ 2.200: total de 25 vagas , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

, com remuneração de R$ 2.200: , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata. Advogado , recebendo R$ 4.000 e uma carga horária de 20 horas por semana: total de 25 vagas , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

, recebendo R$ 4.000 e uma carga horária de 20 horas por semana: , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata. Contador , com uma remuneração inicial de R$ 2.200: total de 25 vagas , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

, com uma remuneração inicial de R$ 2.200: , sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata. Enfermeiro Fiscal, recebendo R$ 5.100,44 e trabalhando 30 horas por semana: total de 25 vagas, sendo 24 para cadastro de reserva e 1 imediata.

Nesse sentido, é importante lembrar que a parte das exceções acima, os demais cargos irão trabalhar por 40 horas semanais. Ademais, todos poderão receber outros benefícios, além da remuneração inicial, quais sejam:

Vale Alimentação, no valor de R$ 420 por mês.

Vale transporte

Quais serão as fases do concurso para o COREN?

A fim de concorrer para as vagas acima, os candidatos precisarão passar por uma Prova Objetiva. Assim, esta contará com 120 questões, sendo:

40 de Conhecimentos Básicos

30 de Conhecimentos Complementares

50 de Conhecimentos Específicos

Estas, então, serão na modalidade de CERTO ou ERRADO, de forma que o candidato deverá avaliar as afirmações de cada questão. Além disso, é importante lembrar que cada questão em discordância com o gabarito irá tirar um ponto do candidato.

Nesse sentido, para obter a aprovação é necessário:

Conseguir ao menos 8 pontos na área de Conhecimentos Básicos.

Obter nota igual ou superior a 6 pontos na área de Conhecimentos Complementares.

Conseguir 10 pontos ou mais na área de Conhecimentos Específicos.

Obter nota igual ou superior a 30 pontos em toda a Prova Objetiva.

Ademais, é importante que o candidato esteja ciente de todos os critérios de eliminação, bem como de desempate.

A prova para o COREN será em 12 de junho e terá uma duração de 3 horas e 30 minutos.

Como se inscrever no concurso para o COREN?

O processo de inscrição para o concurso do COREN ocorrerá de forma exclusiva pela internet. Assim, não será possível fazê-la presencialmente.

Desse modo, o candidato deverá:

Primeiramente, acessar o site da Banca Examinadora, ou seja, o Instituto Quadrix.

Nesta página, então, será necessário clicar em “FAÇA SUA INSCRIÇÃO”.

Desse modo, o candidato precisará seguir as instruções da plataforma, concedendo suas informações de forma correta.

Por fim, para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa até o dia 11 de maio.

Além disso, é importante lembrar que as inscrições apenas podem ocorrer dentro do período que o edital determina. Isto é, a partir de 10 horas do dia 06 de abril de 2022 até as 23 horas e 59minutos do dia 09 de maio de 2022, dentro do horário oficial de Brasília/DF.

As taxas de inscrição serão de:

R$ 55 para os cargos de nível médio.

R$ 60 para os cargos de nível técnico.

E, ainda, de R$ 65 para os cargos de nível superior.

Nesse sentido, é possível realizar o pagamento deste valor por meio de PIX, ou seja, uma forma de transferência bancária. Dessa maneira, o candidato deve:

Usar a função de “copia e cola” do código PIX que consta no boleto.

Acessar o aplicativo de seu banco.

Selecionar a opção de pagamento via PIX.

Colar o código do boleto ou apontar a câmera do aparelho para a imagem do QR code e, assim, concluir a transação.

É possível ter isenção da taxa?

Aqueles que não possuem condições de pagar a taxa de inscrição poderão ter acesso à isenção. No entanto, para conseguir, é necessário:

Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo membro de família de baixa renda.

para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo membro de família de baixa renda. Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Desse modo, a solicitação de isenção poderá ocorrer até 18 horas do dia 11 de abril de 2022. Para tanto, o candidato deve:

Acessar o Sistema de Isenção do Quadrix.

Optar pela solicitação de isenção de taxa de inscrição.

Preencher os respectivos campos.

Enviar os documentos necessários.

Assim, a Banca Examinadora do concurso para o COREN irá analisar todos os pedidos.

Cronograma para o concurso do COREN

De acordo com o edital, o certame deverá ter a seguinte programação principal:

Período de inscrições: de 06 de abril a 09 de maio.

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 11 de maio.

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os locais: 07 de junho.

Realização das provas (turno da tarde): 12 de junho.

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva: 13 de junho.

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva: 14 de julho.

Contudo, até o momento, ainda não se sabe a data para o resultado final do processo seletivo do COREN. Além disso, é importante lembrar que a cada fase haverão períodos para a interposição de recursos, dentre outras etapas.