Corpo de homem desaparecido em lagoa do sudoeste baiano é encontrado

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

O corpo de um homem, que desapareceu em uma lagoa da cidade de Paramirim, no sudoeste da Bahia, foi encontrado. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima se afogou no sábado (9) e encontrado pelo Corpo de Bombeiros no domingo (10).

Edivan Silva Ferreira, de 32 anos, sumiu por volta das 20h30 no bairro São José. De acordo com os bombeiros, um outro homem estava com ele no momento do acidente. A embarcação em que a dupla estava virou.

O outro passageiro do barco foi socorrido e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi revelado.

