Corpo de menino desaparecido é encontrado em região de mata; veja vídeo

Divulgação

O menino de dois anos, identificado como Cauã, que estava desaparecido há 10 dias, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 28, em uma região de mata nas imediações do Conjunto Caetés, no Complexo Benedito Bentes, parte alta de Maceió.

O desaparecimento de Cauã foi noticiado por toda imprensa alagoana no dia 18 deste mês após o garoto supostamente se perder no momento em que sua cuidadora, de 16 anos, se distraiu ao entrar em uma loja na Avenida Pratagy, no Benedito Bentes.

Na ocasião, o Conselho Tutelar informou que o menino passava semanas sob os cuidados de um casal de adolescentes, uma jovem de 15 anos – amiga da mãe da criança – e um rapaz de 16.

Hoje, o corpo da criança foi localizado em uma região de mata. Após o cadáver ter sido encontrado, o 5º BPM enviou equipe ao local e isolou a área. Agentes da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), sob o comando do delegado Gustavo Xavier, também estão local para os levantamentos sobre o caso.

O corpo do menino passará pela perícia da Polícia Científica e seguirá para o Instituto de Medicina Legal Estácio de Lima.

A Polícia Civil divulgou vídeo do local onde o corpo teria sido encontrado: