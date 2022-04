Corpo de mulher é encontrado em lençol na Estrada da Rainha, em Salvador

Foto: Reprodução/Google Street View



O corpo de uma mulher foi encontrado enrolado em um lençol no meio da Estrada da Rainha, sentido Avenida Barros Reis, em Salvador, no sábado (2). De acordo com informações da Polícia Militar e do G1 Bahia, a vítima foi identificada como Rosália Pereira de Souza, de 35 anos.