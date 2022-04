Corpos de garotos que morreram afogados na praia da Ribeira são enterrados em Salvador

As cerimônias foram realizadas por volta das 16h. Dezenas de amigos e familiares dos garotos participaram dos enterros. Todos estavam abalados com a situação.

Cauã Santana de Carvalho e Caíque Xavier Bipos eram amigos e moravam no bairro de Pernambués. Os adolescentes tinham ido para a Ribeira para passar a tarde com um outro amigo, que também se afogou, mas foi resgatado a tempo por populares.

“Não ia tomar banho de mar. Ia tomar banho de piscina. Foi o conversado comigo e com a mãe dele. Que ia tomar banho de piscina na casa do amigo. Aí, em casa, a gente recebeu a notícia do que tinha acontecido [o afogamento]”, disse Reginaldo de Jesus, pai de Cauã. O menino era filho único.

Além disso, de acordo com o major Luciano Alves, que é comandante do Grupamento Marítimo dos Bombeiros e atuou no resgate dos corpos das vítimas, “a geografia do local atrapalhou, porque tem muita lama, é perto área de mangue, e tem muitas algas”.