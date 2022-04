Corrigir a telemetria do serviço de rede SmartByte no Windows 11 (Guia)

Muitos usuários relataram velocidade lenta da Internet em seus PCs Dell, e o SmartByte é o motivo pelo qual você está enfrentando esse problema. Os PCs Dell vêm com SmartByte, que prioriza automaticamente a rede para os aplicativos. Este aplicativo oferece a maior velocidade da Internet se você estiver transmitindo vídeo online. No entanto, às vezes você pode encontrar uma velocidade lenta da Internet devido ao SmartByte Network Service no Windows 11.

O que é o serviço de telemetria de rede Smartbyte

Se o SmartByte Network Service causar velocidade lenta da Internet no Windows 11, este artigo o ajudará a corrigir isso. Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a velocidade lenta da Internet no Windows 11 devido ao serviço de rede SmartByte.

Se o SmartByte Network Service causar velocidade de internet lenta no Windows 11, você deve tentar atualizar os drivers de Wi-Fi. Para atualizar os drivers Wi-Fi, siga as etapas abaixo-

No menu Iniciar procurar por gerenciador de Dispositivos e abra-o.

Expandir adaptadores de rede no gerenciador de dispositivos clicando duas vezes nele.

Aqui selecione o driver Wi-Fi. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em atualizar driver. Após concluir a atualização do driver, reinicie o PC.

Você pode usar software de terceiros como Driver Booster e DriverPack Solution para atualizar os drivers. Essas ferramentas verificarão seu dispositivo em busca de todos os drivers desatualizados e você poderá atualizá-los facilmente.

Você pode baixar o driver compatível para o seu Wi-Fi usando o Assistente de driver e suporte Intel. Você pode baixar os drivers Intel Wi-Fi mais recentes para o seu PC Dell aqui.

Você também pode enfrentar velocidade lenta da Internet devido ao software SmartByte desatualizado. Se você estiver enfrentando esse problema por causa do software SmartByte desatualizado, tente atualizar o software SmartByte e verifique se ainda enfrenta o problema ou não. Você pode baixar a versão mais recente do software SmartByte do Site da Dell.

Baixe o software SmartByte mais recente e execute a configuração. Instale o software no seu PC e você não enfrentará mais o problema.

Desativar o utilitário SmartByte

Se o SmartByte Network Service causar velocidade de internet lenta no Windows 10, pode ser devido a uma falha temporária. Essa falha temporária ou bug pode ser resolvido desativando o utilitário SmartByte na inicialização. Para desativar o utilitário SmartByte, siga as etapas abaixo-

aperte o começar ícone para abrir o menu Iniciar . No menu iniciar, procure Gerenciador de tarefas e abri-lo.

Dirija-se ao comece guia no Gerenciador de tarefas.

Procurar por Utilitário SmartByte aqui. Selecionar Utilitário SmartByte e clique em desativar para desativar o utilitário SmartByte.

Uma vez feito, saia do Gerenciador de Tarefas e agora você não deve enfrentar o erro.

Desinstale e reinstale o software SmartByte

Se você ainda enfrentar esse erro, tente desinstalar o software SmartByte e instalá-lo novamente. Para desinstalar e reinstalar o software SmartByte, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir Definições em seu computador.

Dirija-se ao aplicativos seção da barra lateral esquerda em configurações.

Agora clique em Aplicativos e recursos no aplicativos seção.

Aqui procure por SmartByte. Clique em três elipses bem ao lado do SmartByte, e clique em Desinstalar.

Confirme a desinstalação do dispositivo.

Feito isso, reinicie o seu PC.

Você não enfrentará mais o problema.

Se desejar, você pode reinstalar o software SmartByte em seu PC. Baixe o software SmartByte do site oficial da Delle, em seguida, instale-o no seu PC. Isso agora não causará mais o problema.

Palavras finais

Este artigo irá ajudá-lo a resolver o problema de velocidade lenta da Internet causada pelo serviço de rede SmartByte no Windows 11. Discutimos métodos de solução de problemas para velocidade lenta da Internet causada pela rede SmartByte. Se você achar este guia útil, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com seus amigos.