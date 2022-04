Inicializar seu computador Windows e descobrir que não há áudio é muito irritante. Assim que você inicializar, uma cruz vermelha aparecerá no mixer de volume, localizado no canto direito da barra de tarefas. O áudio do Windows parou, e é por isso que você vê uma cruz vermelha no volume […]

A postagem Corrigir o Windows não pôde iniciar o serviço de áudio do Windows no computador local apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks