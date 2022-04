CRB conquista nos pênaltis vaga na final do Alagoano’22

Depois de ser derrotado na primeira partida da semifinal do Estadual, o CRB se recuperou e venceu seu maior rival no tempo regulamentar e nos pênaltis e garantiu vaga na final do Alagoano’22. O segundo jogo aconteceu na noite desta quarta (6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No tempo regulamentar, o time do técnico…

Francisco Cedrim/CRB

Depois de ser derrotado na primeira partida da semifinal do Estadual, o CRB se recuperou e venceu seu maior rival no tempo regulamentar e nos pênaltis e garantiu vaga na final do Alagoano’22. O segundo jogo aconteceu na noite desta quarta (6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

No tempo regulamentar, o time do técnico Marcelo Cabo derrotou o Azulão por 1 x 0, com gol de Anselmo Ramon, aos 41’ da etapa inicial do jogo.

Nas penalidades, o destaque alvirrubro foi, mais uma vez, o goleiro Diogo Silva, que pegou as cobranças de Lucas Barcelos e Osvaldo e ainda assinalou um gol, dando números finais ao confronto: 4 x 2 para o CRB.

O Galo da Praia decide o estadual contra o ASA. O primeiro jogo acontece no sábado, às 17h, no Rei Pelé e o segundo, na quarta-feira, às 20h. O jogo da volta ainda pode ser alterado em virtude da estreia do ASA na Série D do Brasileirão.