CRC PR abre concurso com cargos de vários níveis

Saiu o concurso para o CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do Paraná! Assim, os cidadãos que se interessarem poderão disputar vagas para diferentes cargos.

No entanto, é importante lembrar que estas oportunidades não serão para vagas imediatas e sim de cadastro de reserva. Isso significa, portanto, que o órgão poderá chamar vários candidatos, a depender das vagas que surgirem dentro do prazo de 2 anos depois do certame.

Então, que deseja se inscrever poderá fazê-lo até o dia 23 de maio pela internet.

Entenda melhor, logo abaixo, como será a seleção.

Quais serão os cargos para o CRC PR?

O concurso para o CRC de Paraná irá selecionar candidatos para cargos de diferentes níveis de formação.

Nesse sentido, exigindo a conclusão no nível médio, estão os cargos de Assistente Administrativo. Esta carreira conta com uma remuneração inicial de R$ 1.915, trabalhando 40 horas por semana.

Este será o único cargo com diferentes possibilidades de lotação, quais sejam:

Cascavel

Curitiba

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Indo adiante, os cargos de nível técnico serão:

Assistente de Finanças , com remuneração inicial de R$ 2.460.

, com remuneração inicial de R$ 2.460. Assistente de Informática, com remuneração inicial de R$ 3.000.

Por fim, os cargos de nível superior são:

Analista de Informática , com uma remuneração inicial de R$ 4.400.

, com uma remuneração inicial de R$ 4.400. Analista Contábil , com uma remuneração inicial de R$ 4.170.

, com uma remuneração inicial de R$ 4.170. Advogado , com uma remuneração inicial de R$ 6.180.

, com uma remuneração inicial de R$ 6.180. Analista Jurídico , com uma remuneração inicial de R$ 2.835.

, com uma remuneração inicial de R$ 2.835. Analista Operacional , com uma remuneração inicial de R$ 2.835.

, com uma remuneração inicial de R$ 2.835. Inspetor Fiscal , com uma remuneração inicial de R$ 4.170.

, com uma remuneração inicial de R$ 4.170. Jornalista, com uma remuneração inicial de R$ 4.450.

Quanto à carga horária, com exceção do Jornalista (que trabalhará 25 horas por semana) todos terão 40 horas por semana de trabalho.

Além disso, todos os cargos de nível médio e de nível superior se destinam à lotação de Curitiba.

Por fim, é importante lembrar que todos também recebem:

Vale Refeição ou Vale Alimentação.

Vale-transporte.

Assistência médica.

Adicional por tempo de serviço.

Auxílio Educação.

Quais são os requisitos mínimos para contratação?

A fim de firmar contrato com o CRC, o candidato precisa:

Conhecer e cumprir as regras do edital e ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, dentro do número de vagas.

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação.

Apresentar, na convocação, os documentos que comprovem os requisitos de cada cargo.

Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.

Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade.

Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade.

Quais serão as fases do concurso do CRC?

A seleção do CRC de Paraná contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Estas, então, ocorrerão no mesmo dia, previsto para 03 de julho, com duração de 4 horas, para todos os cargos.

Prova Objetiva

Dessa forma, a Prova Objetiva terá um total de 120 questões, sendo:

40 de Conhecimentos Básicos

30 de Conhecimentos Complementares

50 de Conhecimentos Específicos

Nesse sentido, os candidatos irão avaliar cada item como CERTO ou ERRADO. Ademais, é importante lembrar que a cada resposta errada, haverá o desconto de um ponto. Portanto, para além dos acertos, os erros de cada um também farão diferença nas pontuações.

Assim, serão aprovados aqueles que obtiverem:

08 pontos em Conhecimentos Básicos.

06 em Conhecimentos Complementares.

10 em Conhecimentos Específicos.

30 em toda a prova.

Prova Discursiva

Então, a Prova Discursiva se consistirá em:

Redação, de até 30 linhas, sobre os principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo, para cargos de nível médio e técnico.

Redação, de até 30 linhas, sobre tema dentro dos Conhecimentos Específicos do cargo, nos casos de nível superior.

Esta fase terá um total de 10 pontos, sendo necessário obter 5 pontos para obter classificação. No entanto, nem todos os candidatos passarão pela correção de suas redações. Isto é, visto que apenas os 45 primeiros candidatos de cada vaga passarão pela análise.

Como se inscrever no concurso do CRC PR?

Aqueles que desejam concorrer aos cargos do CRC precisarão:

Acessar o site do Instituto Quadrix, ou seja, a Banca Examinadora do certame.

Clicar em “FAÇA SUA INSCRIÇÃO” e proceder com o cadastro na plataforma, preenchendo o formulário de inscrição, de forma correta.

No entanto, é sempre importante lembrar de ler atentamente o edital antes de prosseguir com a inscrição.

Por fim, o candidato precisa de pagar a taxa de inscrição para efetivá-la.

As taxas de inscrição são de:

R$ 60 para os níveis médio e técnico.

R$ 80 para os cargos de nível superior.

Além da opção de boleto, o candidato também poderá fazer o pagamento da taxa por meio de PIX, da seguinte forma:

Usando a função de copiar do código PIX que consta no boleto e, então, acessar o aplicativo de seu banco, ir na opção de pagamento via PIX, colar o código gravado e concluir a transação.

Outra opção é apontar a câmera do aparelho para a imagem do QR Code que consta no boleto e concluir a transação.

É possível ter isenção da taxa?

Aqueles que não podem pagar o valor da taxa de inscrição terão a possibilidade de pedir isenção da mesma.

Contudo, para tanto, o candidato precisa se encaixar nos grupos que o edital do CRC permite, isto é, são eles:

Cidadãos com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo membro de família de baixa renda.

para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo membro de família de baixa renda. Doadores de medula óssea em entidades que o Ministério da Saúde reconhece.

Desse modo, se o candidato estiver dentre destas situações poderá deixar de pagar a taxa de inscrição do concurso. Para pedir a isenção, portanto, é necessário:

Acessar o site de isenção do Instituto Quadrix e optar pelo pedido de isenção de taxa de inscrição.

Então, o candidato deve informar os dados que a plataforma solicita.

Além disso, sendo tanto do participante do Cadastro Único quando o doador de medula óssea deverão apresentar documentos comprobatórios.

Nesse sentido, é importante lembrar que o período de pedido de isenção da taxa vai até 18 horas de 22 de abril, ou seja, próxima sexta-feira.