O Banco Central do Brasil (BCB) informa que as operações de adiantamentos de contratos de câmbio se destacaram através de análises oficiais, bem como as operações de crédito. Confira mais informações divulgadas na data desta publicação, 28 de abril de 2022.

Banco Central: crédito livre, pessoal e cartão

O desempenho entre as principais modalidades de crédito livre para o segmento, com destaque para as operações de adiantamentos de contratos de câmbio (ACC), antecipação de recebíveis de crédito, capital de giro com prazo superior a 365 dias, financiamento à exportações e financiamento para a aquisição de veículos automotores.

Recursos livres

Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o volume de crédito com recursos livres às famílias atingiu R$1,5 trilhão em fevereiro, com elevações de 0,5% no mês e 23,7% em doze meses.

Destaque para o crédito pessoal e cartão de crédito

Entre as principais modalidades, sobressaíram-se os incrementos nas carteiras de crédito pessoal não consignado (2,4%), de cartão de crédito rotativo (9,7%) e de crédito pessoal consignado para servidores públicos (0,7%).

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que o crédito direcionado somou R$1,9 trilhão em fevereiro, com incrementos de 0,4% no mês e de 10,8% em doze meses.

Crédito direcionado PF e PJ

Por segmento, o crédito direcionado apresentou comportamentos distintos, registrando contração no destinado às empresas (-0,6% no mês e -1,0% em doze meses) ao totalizar R$ 674 bilhões, enquanto para o segmento de pessoas físicas o crédito direcionado manteve-se em expansão (0,9% no mês e 18,7% em doze meses), somando R$ 1,2 trilhão.

Estabilidade nas concessões nominais de crédito

As concessões nominais de crédito somaram R$398,3 bilhões em fevereiro. Nas séries com ajuste sazonal, as concessões apresentaram relativa estabilidade no mês, com decréscimo de 1,4% nas contratações com pessoas jurídicas e, em sentido inverso, expansão de 3,4% nas contratações realizadas com pessoas físicas.

No acumulado em 12 meses, houve variação de 23,5% nas concessões nominais, analisa o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação realizada na data desta publicação.

Elevação do ICC

O Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo médio de todo o crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), atingiu 19,4% ao ano, elevando-se 0,4 p.p. no mês e 2,2 p.p. em 12 meses, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

ICC no crédito livre não rotativo

No crédito livre não rotativo, o ICC situou-se em 25,3% a.a., com variações de 0,3 p.p. em fevereiro e de 2,7 p.p. em 12 meses. O spread geral do ICC aumentou 0,2 p.p. no mês, para 13,0 p.p., acumulando elevação interanual de 0,7 p.p. É importante acompanhar os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB) para que entenda os diversos fatores que impactam a economia.