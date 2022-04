Criança de dois anos morre afogada em piscina de casa, em Maceió

Uma criança de apenas dois anos morreu, no final da tarde desta segunda-feira (11) após se afogar na piscina de casa, localizada no Sítio São Jorge. O acidente doméstico mobilizou equipes de resgate, mas a criança não sobreviveu. O Samu confirmou, por meio da sua assessoria, que foi acionado por volta das 16h30 para uma…

Uma criança de apenas dois anos morreu, no final da tarde desta segunda-feira (11) após se afogar na piscina de casa, localizada no Sítio São Jorge. O acidente doméstico mobilizou equipes de resgate, mas a criança não sobreviveu.

O Samu confirmou, por meio da sua assessoria, que foi acionado por volta das 16h30 para uma ocorrência de afogamento em uma residência localizada na Rua Princesa Daiana, próximo ao terminal do São Jorge. Uma unidade de suporte avançado foi ao local e os socorristas tentaram, por cerca de uma hora, aplicar manobras de ressuscitação na menina, que não resistiu. No momento do acidente, a mãe e o pai da menor estavam no local.

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) com dados do SUS, publicado em novembro de 2021, mostra que 1.480 crianças morreram por afogamento em todo o país em 2019. Destas, 59% em piscinas ou equipamentos similares na própria casa. O estudo aponta ainda que o afogamento é a segunda causa de morte mais frequente entre as crianças de 1 a 4 anos, atrás apenas de pneumonia; a terceira causa entre crianças de 5 a 14 anos; e a quarta entre jovens de 15 a 24 anos.

O corpo de E.M.S.S. foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maceió, de onde será liberado para sepultamento.