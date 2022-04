Criança desaparecida passava semanas sob os cuidados de casal de adolescentes, diz Conselho Tutelar

O menino Cauã, de dois anos, desaparecido no Benedito Bentes, parte alta da cidade, desde esta segunda-feira (18), passava semanas sob os cuidados de um casal de adolescentes, uma jovem de 15 anos – amiga da mãe da criança – e um rapaz de 16. A informação inicial, repassada pela Ronda do Bairro, era de…

O menino Cauã, de dois anos, desaparecido no Benedito Bentes, parte alta da cidade, desde esta segunda-feira (18), passava semanas sob os cuidados de um casal de adolescentes, uma jovem de 15 anos – amiga da mãe da criança – e um rapaz de 16.

A informação inicial, repassada pela Ronda do Bairro, era de que a criança ficava sob responsabilidade de uma mulher de 25 anos e um adolescente de 16 anos, mas o Conselho Tutelar da região informou, nesta terça-feira, que, na verdade, os dois são menores.

De acordo com o Conselho Tutelar, a situação é complicada pois além de passar tanto tempo longe de casa, menores de 18 anos não podem ser responsáveis por crianças.

“Adolescentes não podem ser os responsáveis legais de crianças, então a mãe deveria ter tido um pouco mais de cuidado ao confiar o filho dela a um casal menor de idade”, afirmou o conselheiro tutelar da região 10, João Paulo Guedes.

Ainda segundo o conselheiro, o caso esta sendo acompanhado pelos conselhos da região 10, onde o menino desapareceu, da região 9, onde o casal de adolescentes mora, e da região 8, onde a mãe reside.

Após a abertura do boletim de ocorrência, a Polícia Civil irá investigar o caso e guarnições da Polícia Militar já estão mobilizadas em busca do menino.

O caso – Cauã, de 2 anos, teria desaparecido em um momento de distração do casal de adolescentes em um trecho da Avenida Pratagy, no Complexo Benedito Bentes. O desapareceimento ocorreu nesta segunda-feira (18), por volta das 11h da manhã, mas as autoridades só foram notificadas, por meio de agentes da Ronda do Bairro, por volta das 17h.