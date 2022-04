Criança tem perna amputada após ser atropelada por carro alegórico no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução / Lucas Soares / TV Globo

Uma criança de 11 anos teve a perna amputada após ser atropelada por um carro alegórico na saída do Sambódromo do Rio de Janeiro. A garota, Raquel Antunes da Silva, foi internada no Hospital Souza Aguiar e passou por cirurgia na manhã desta quinta (21).

De acordo com relatos de testemunhas ao g1, a garota e a mãe estavam em uma praça no Estácio, perto da Sapucaí, na noite da última quarta (20), quando a criança se afastou com dois amigos para olhar os carros alegóricos, quando foi atropelada pelo carro da escola de samba ‘Em Cima da Hora’ e prensada contra um poste. Acidente aconteceu por volta das 23h e paralisou os desfiles por um momento até que a criança fosse socorrida.

“Ela foi pra outra praça do outro lado. Quando a mãe olhou, ela não tava. Logo após, foi coisa de 5 minutos, já veio o irmão avisando que ela foi atropelada. O carro alegórico espremeu ela no poste. Ela estava bem encostada pra ver os carros passarem, então a gente não sabe se ainda [o que aconteceu direito]… Porque a rua tá bem movimentada, então a gente ainda não sabe. Tá tentando assimilar o que aconteceu”, contou Aline da Mota, amiga da família. Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Segundo um dos médicos responsáveis pelo caso, o quadro de Raquel é grave. A garota teve uma parada cardíaca e traumatismo no tórax e se encontra em estado crítico após a amputação da perna.

A Polícia Civil foi chamada e fez uma perícia no local do acidente. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para entender o que aconteceu. Duas testemunhas e dois motoristas do guincho que levavam o carro alegórico prestaram depoimento na delegacia do Sambódromo.

Por meio de nota, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj) e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), prestaram solidariedade a Raquel a família.

“As ligas das escolas de samba do Rio de Janeiro estão abaladas e se solidarizam com a família de Raquel Antunes. A jovem menor subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio após deixar a área de dispersão. Prontamente, em menos de dois minutos, ela foi socorrida e levada ao Hospital Sousa Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos”.

Leia mais sobre Brasil em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias