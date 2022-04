Criminoso se passa por cliente e furta celulares em loja de Arapiraca

Um homem, ainda não identificado, entrou em uma loja no Centro de Arapiraca e furtou celulares do estabelecimento. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 14, nas proximidades do Largo Dom Fernando Gomes, no Centro de Arapiraca. De acordo com informações do portal Já é notícia, o criminoso entrou na loja de roupas, localizada na…

Reprodução

Um homem, ainda não identificado, entrou em uma loja no Centro de Arapiraca e furtou celulares do estabelecimento. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 14, nas proximidades do Largo Dom Fernando Gomes, no Centro de Arapiraca.

De acordo com informações do portal Já é notícia, o criminoso entrou na loja de roupas, localizada na Rua Domingos Correia e pediu um produto para a funcionária. No momento em que ela se virou, ele furtou dois celulares e saiu correndo. A mulher ainda teria tentado abordá-lo, mas sem sucesso.

Qualquer informação, pode ser registrada ligando para o 3º Batalhão da Polícia Militar, através do 82 3521-3051 ou do 181.

Câmeras de segurança chegaram a registrar imagens do suspeito, que usava uma bolsa preta pequena embaixo do braço, blusa verde clara e calça jeans.