Criminosos invadem sítio, matam caseiro, roubam empresário e fogem com caminhonete na BA

Foto: Blog Verdinho Itabuna

Homens armados invadiram um sítio, mataram o caseiro do imóvel, obrigaram um empresário do ramo de colchões a fazer um PIX com uma quantia em dinheiro e ainda roubaram uma caminhonete, na madrugada desta quarta-feira (20), na cidade de Itabuna, no sul da Bahia.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil para a TV Santa Cruz e reproduzida pelo g1 Bahia.

De acordo com a polícia, em depoimento, o empresário roubado pelos criminosos não soube dizer ao certo a quantidade de homens que participaram da ação. Já o dono do sítio afirmou que o grupo tinha entre quatro e seis criminosos.

O sítio, que fica em um local com pouca movimentação de pessoas, não tinha câmeras de segurança. A polícia vai procurar equipamentos de propriedades que ficam na região, que possam ajudar nas investigações.

O nome do caseiro morto e o valor do PIX feito pelo empresário não foram divulgados. A Polícia Civil tenta identificar suspeitos de cometer o crime.

