CSA estreia com empate sem gols na Série B do Brasileirão

Teve início neste sábado (16) a jornada dos times alagoanos na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do fracasso no Estadual, o CSA foi o primeiro a estrear pela competição nacional diante do Ituano, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), em jogo válido pela segunda rodada da competição (a partida da 1ª rodada…

Morgana Oliveira/CSA

Teve início neste sábado (16) a jornada dos times alagoanos na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do fracasso no Estadual, o CSA foi o primeiro a estrear pela competição nacional diante do Ituano, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), em jogo válido pela segunda rodada da competição (a partida da 1ª rodada foi adiada em virtude do Alagoano).

Grande parte do empate por 0 x 0 se deve a atuação brilhante do goleiro azulino, Marcelo Carné, que segurou tudo no jogo. Na etapa inicial, o arqueiro do time alagoano impediu, no mínimo, quatro gols do time de Itu. Na saída para o intervalo, já havia recebido o título de ‘São Carné’. Ao final da partida, ele ainda levou um cartão amarelo, após disputa na grande área azulina.

Na etapa complementar, o Itu perdeu um pouco de ritmo e o CSA passou a trocar passes de forma mais equilibrada e quase abriu o marcador com o estreante Bruno Mezenga, que chutou para fora. No final do jogo, os dois times dividiam as ações ofensivas, ambos em busca do gol da vitória. Os erros nas finalizações, no entanto, foram decisivos para o empate sem gols.