CSA vence clássico e briga por empate no próximo jogo

O CSA saiu vitorioso do primeiro clássico da semifinal do Campeonato Alagoano. A partida foi realizada na tarde deste sábado, 02, no Estádio Rei Pelé, e contou com a presença das torcidas.

A partida foi movimentada, digna de um bom duelo. Contudo, o Azulão conseguiu bater seu rival e venceu o jogo por 1 a 0.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o CSA, que não estava conseguindo se encontrar após as investidas do CRB, reagiu e fez o único gol da partida. Cedric recebeu a bola da esquerda e no meio chutou para o fundo do gol de Osvaldo.

Com o resultado, o CSA jogará pelo empate na próxima quarta-feira, 06. Já o CRB precisa obrigatoriamente vencer.

Esta semana, a Justiça permitiu que os torcedores do CRB e do CSA acompanhassem os jogos das semifinais. Na porta do Estádio Rei Pelé, o clima era de tranquilidade nas entradas dos dois times. Não há registro de confusões pela Polícia Militar durante a chegada das torcidas ao estádio.