Curiosidades sobre a Revolta da Vacina: confira!

Curiosidades sobre a Revolta da Vacina: um resumo

A Revolta da Vacina foi uma rebelião que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época em que a revolta aconteceu (ano de 1904).

O evento é um dos assuntos mais cobrados nas questões de história do Brasil, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa forma, é muito importante que você domine as principais características do assunto para garantir um bom desempenho nas suas provas. Vamos conferir, a seguir, algumas curiosidades sobre a Revolta da Vacina.

A captura de ratos

O governo da cidade do Rio de Janeiro anunciou que pagaria a população para capturar ratos, uma vez que a grande quantidade dos mesmos na capital facilitava a disseminação de doenças. Porém, algumas pessoas começaram a criar os roedores para obter uma fonte de renda.

Diante dessa situação, o pagamento foi suspenso no Rio de Janeiro.

A criação de obras sobre o evento

A popularidade da Revolta da Vacina fez com que o evento se tornasse tema de uma grande quantidade de livros, novelas e minisséries.

A peça “O Cientista”, produzida por Silvio Barbato, é um desses exemplos. A obra narra a vida de Oswaldo Cruz e apresenta uma cena inteira sobre o episódio da revolta.

A primeira campanha de vacinação do Brasil

A campanha de vacinação idealizada pelo sanitarista Oswaldo Cruz foi a primeira campanha da história do Brasil.

As consequências da revolta

A revolta da população gerou tanto caos que o governo precisou suspender a vacinação obrigatória. Posteriormente, o estado de sitio seria declarado.

A obrigatoriedade

O principal problema que ocasionou a Revolta da Vacina foi o uso de violência para a aplicação das vacinas.

A população do Rio de Janeiro já vivia uma crise e uma forte desigualdade social. Assim, quando as pessoas passaram a ver as suas casas sendo invadidas para tomarem uma vacina obrigatória, elas decidiriam se revoltar, ocasionando o movimento.