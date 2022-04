Curiosidades sobre a Revolução Francesa: confira!

Curiosidades sobre a Revolução Francesa: um resumo completo

A Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789. O evento foi muito importante e é considerado o marco inicial do início do período conhecido como “Idade Moderna“.

O movimento foi determinante para que diversos países fossem influenciados pelos ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”.

Assim, não é de se surpreender que o assunto seja abordado com tanta frequência por questões de história geral dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares.

Dessa forma, para que você possa se preparar, o artigo de hoje trouxe um resumo com curiosidades que irão te ajudar a compreender a Revolução Francesa. Confira!

Direitos humanos

Você sabia que foi durante a Revolução Francesa que o primeiro documento sobre os direitos humanos da história foi criado?

Isso mesmo. É o documento denominado de “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, que trazia algumas das reivindicações feitas pelos revolucionários depois do sucesso do movimento.

As divisões sociais

No período da Revolução, ou seja, ao longo do século XVIII, a sociedade francesa era dividida em três grupos principais, sendo o terceiro o maior e o que era responsável por sustentar os outros dois, em que estavam integrantes do clero e da nobreza. Essa configuração foi um dos motivos da revolta popular, que atingiu o seu auge no ano de 1789.

A cruz vermelha

Você sabia que foi durante essa época que o primeiro sistema semelhante ao que apareceu depois conhecido como cruz vermelha surgiu?

Isso mesmo. O médico Pierre-François Percy teve a ideia de inventar uma espécie de ambulância para transportar feridos nos conflitos e não realizava nenhuma discriminação quanto à classe social do paciente, o que acontecia com frequência antes dessa decisão.

Direta e esquerda

As expressões “esquerda”, “direita” e “centro” utilizadas na política atual passaram a ser usadas durante a Revolução Francesa, com o objetivo de definir os grupos políticos da época com base no local em que os mesmos se sentava na Assembleia: à direita estavam os conservadores e à esquerda estavam os progressistas. Um grupo também se sentava no centro do local.