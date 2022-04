O currículo é um documento profissional e deve ser construído de modo direcionado para que o candidato consiga se destacar no mercado de trabalho atual.

Currículo: a dinâmica atual requer assertividade e objetividade no seu documento profissional

A dinâmica da era digital e a volatilidade do mercado impactam a maneira como as empresas realizam seus processos seletivos. Por isso, na atualidade, as empresas precisam contratar cada vez mais funcionários ágeis, resolutivos e resilientes.

Construa um currículo que atraia a atenção do profissional de recrutamento e seleção

É necessário que o candidato construa um currículo que atraia a atenção do profissional de recrutamento e seleção, considerando o pouco tempo que o profissional possui para uma primeira análise.

Destaque seus dados pessoais de maneira assertiva

Sendo assim, destaque seus dados pessoais de maneira assertiva e evitando excessos. Por exemplo, não coloque números de RG, CPF, dados de filiação ou excessos de telefones para contatos.

O seu objetivo deve ser claro e direto

O seu objetivo deve ser claro e direto. Por isso, o candidato deve informar a sua área de atuação, considerando o seu cargo e nível hierárquico atual. Por exemplo: auxiliar contábil; analista de marketing digital; assistente de vendas; gerente de equipe comercial etc.

Trajetória profissional

A sua trajetória profissional deve ser descrita de maneira sucinta; já que os pontos inseridos no seu currículo serão melhores explorados futuramente durante uma entrevista de emprego. Informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas. Além disso, é importante que você faça pequenos apontamentos sobre as suas atividades exercidas, utilizando termos pertinentes a sua área de atuação.

A ordem cronológica inversa das informações

Respeite a ordem cronológica inversa das informações durante a construção do seu currículo. Dessa forma, você poderá direcionar o seu documento profissional, considerando as informações atualizadas.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser informada de maneira atualizada. Por isso, é importante deixar claro quais são os cursos dos quais você possui certificados e quais são os cursos que estão em andamento. Além disso, caso você tenha realizado outros cursos relevantes dentro da sua área de atuação, é importante que você os informe no seu currículo.

Linkedin

Não menos importante, atualize o seu perfil no Linkedin considerando que a rede social profissional é muito utilizada na era digital para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Certamente, essas dicas são adaptáveis, porém, são pontos importantes para que o candidato consiga se direcionar. Visto a necessidade de atrair a atenção do recrutador pela assertividade e organização do seu currículo.