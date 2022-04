O currículo do candidato é um documento que deve ser construído de maneira assertiva para que ele consiga alcançar resultados importantes no mercado de trabalho. Por isso, é necessário que o candidato faça um documento organizado e conceitue o currículo como uma vitrine profissional.

Currículo: alcance resultados positivos através da objetividade no seu documento profissional

O destaque do seu currículo pode ocorrer de maneira positiva ou negativa. Haja vista que é importante que o seu currículo atraia a atenção do profissional de recrutamento e seleção; ao passo que sua avaliação ocorra de forma positiva.

Preze pela organização durante a elaboração do seu currículo

Por isso, é importante que você organize a visualização do documento. Sendo assim, faça uma revisão ortográfica e faça pequenos apontamentos relevantes quanto a sua trajetória profissional.

Informações pessoais

Destaque seus dados pessoais de maneira objetiva, considerando que você deve informar dados de contatos dos quais você esteja disponível. Além disso, não coloque números referentes aos seus documentos pessoais ou dados de filiação.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Assim sendo, é importante que você informe o cargo, nível hierárquico e área de atuação. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de logística; auxiliar de vendas; gerente de marketing digital etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é um ponto de extrema relevância durante a construção do seu documento profissional. Por isso, durante a construção do seu currículo é importante que você faça apontamentos sobre as atividades exercidas; bem como, informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação.

Trajetória acadêmica

Além disso, você deve informar a sua trajetória acadêmica de maneira clara e objetiva. Sendo assim, informe cursos certificados e forneça detalhes sobre cursos em andamento.

Resumo do currículo

Caso o candidato opte por resumir o seu currículo, é relevante que crie algum tipo de relação entre suas habilidades sociocomportamentais e suas atividades descritas durante o documento profissional. Haja vista que tal relação será avaliada pelo profissional de recrutamento e seleção. No entanto, cabe ressaltar que esta relação pode ocorrer de maneira indireta.

Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado de trabalho atual, sendo uma fonte de recrutamento e seleção para diversas empresas.

Direcione o seu currículo no mercado de trabalho atual

Por isso, é relevante que atualize o seu perfil na ferramenta e considere direcionar a sua busca. Dessa maneira, você eleva suas chances de sucesso profissional, elevando positivamente a visualização do seu perfil.