O currículo do candidato deve ser construído de maneira assertiva e direcionada para que ele alcance seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Currículo: alcance seus objetivos de forma orgânica no mercado de trabalho atual

Sendo assim, é aconselhável para o candidato que direcione a construção do seu documento profissional, considerando suas vivências anteriores de forma organizada.

Destaque o seu documento profissional através da objetividade

A organização no documento profissional pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual. Haja vista que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial; bem como as empresas – cada vez mais – precisam de profissionais resilientes e objetivos.

Informações pessoais

Destaque seus dados pessoais de maneira objetiva por meio de assertividade e da organização. Sendo assim, evite informar números referentes a documentos pessoais e dados de filiação.

Objetivo

Além disso, é importante que informe seu objetivo de maneira direcionada durante a elaboração do seu currículo. Sendo assim, é relevante que informe seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de estoque; assistente de fluxo de vendas; analista de recrutamento e seleção; gerente de franquias etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional deve ser considerada como um ponto principal na análise feita pela triagem dentro do processo de recrutamento e seleção. Sendo assim, faça pequenos apontamentos pertinentes às suas atividades exercidas e informe o nome das empresas pelas quais você passou, bem como, informe o período trabalhado.

Escolaridade

Você deve ter clareza sobre sua trajetória acadêmica. Sendo assim, informe cursos certificados e dê detalhes relevantes sobre cursos em andamento, como a modalidade do ensino e o término previsto.

Resumo

Caso opte por inserir um resumo de currículo, é importante que você relacione suas habilidades e sua trajetória profissional, ainda que essa relação ocorra de forma indireta; já que esse é um ponto avaliado durante a triagem feita pela profissional de recrutamento e seleção.

LinkedIn

Não menos importante, é aconselhável para o candidato que atualize o currículo online, considerando a plataforma do LinkedIn. Haja vista que o LinkedIn é uma ampla ferramenta de recrutamento e seleção e pode ser um diferencial competitivo profissional para o candidato que direcionar os envios do seu currículo.

Faça adaptações relevantes

Assim sendo, adapte os pontos citados e eleve suas chances de sucesso no mercado atual, considerando que o currículo é um documento relevante para que você alcance seus objetivos de carreira em longo prazo.