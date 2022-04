O seu currículo é um documento profissional e deve ser destacado de maneira orgânica para que você alcance o seu objetivo no mercado de trabalho.

Currículo: dicas para destacar o seu documento profissional de forma orgânica

Sendo assim, é necessário – enquanto profissional – que você possa direcionar seu currículo para que você se destaque naturalmente e considere os pontos fortes de sua trajetória.

A organização na visualização do currículo é um fator fundamental

A organização na visualização do currículo é um fator fundamental para o sucesso do candidato na era digital. Por isso, é aconselhável que construa um currículo de maneira resolutiva e direta.

Fale sobre suas vivências em seus empregos anteriores

Sendo assim, fale sobre suas vivências em seus empregos anteriores, realizando pequenos apontamentos. Lembre-se de que o currículo é um documento que será melhor explorado durante uma entrevista de emprego.

Informe os seus dados pessoais de maneira sucinta no seu currículo

Informe os seus dados pessoais de maneira sucinta, destacando os seus contatos. Evite excessos de telefones para contato e não insira números de documentos pessoais.

O seu objetivo deve ser claro e direto

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, insira o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de marketing digital; analista de processos; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

A sua trajetória profissional requer um direcionamento ativo na construção do seu currículo

A sua trajetória profissional requer um direcionamento ativo na construção do seu currículo. Sendo assim, fale sobre suas vivências anteriores, considerando que você deve informar o nome da empresa pela qual você passou e o período trabalhado. Faça pequenos apontamentos sobre as suas principais atividades exercidas.

Informe sua formação acadêmica

É importante também que o candidato destaque a sua vivência acadêmica, informando cursos dos quais possa comprovar a formação e destacando cursos em andamento. Além disso, caso você possua cursos especializados que não sejam acadêmicos, também é relevante informá-los.

Atualize o seu perfil no Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta relevante no mercado atual. Por isso, direcione seu currículo de forma online e mantenha o seu perfil atualizado. Haja vista que a ferramenta permite uma visibilidade relevante do seu currículo dentro do mercado de trabalho atual.

Faça adaptações importantes sobre os pontos citados

Portanto, faça adaptações importantes sobre os pontos citados e direcione o seu perfil profissional, considerando a urgência das empresas em receber material de candidatos objetivos, assertivos e organizados.