É muito importante para o candidato que construa seu currículo de forma organizada e objetiva, considerando a necessidade do mercado atual e a volatilidade dos fluxos das empresas na era digital.

Currículo: dicas para elaborar o seu documento profissional de forma objetiva e organizada

Por isso, é necessário que o currículo apresente um profissional resiliente, objetivo e que tenha capacidade para lidar com fatores externos não controláveis.

Eleve suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual

A inconstância do mercado impacta o processo de recrutamento e seleção das empresas de modo abrangente. Por isso, quanto mais objetivo for o currículo durante a elaboração do documento, maiores serão suas chances de sucesso profissional em longo prazo. Considere que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial do seu documento, por isso, construa um currículo atrativo e organizado.

Informações pessoais

Destaque seus dados pessoais pela objetividade. Sendo assim, não insira números referentes a RG, CPF, CNH ou informe dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e sucinto. Informe seu cargo, área de atuação e nível hierárquico atual. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de qualidade; assistente de marketing digital; gerente de processos etc.

Experiência profissional

A sua vivência profissional é um ponto de extrema relevância na construção do seu currículo. Por isso, é aconselhável para o candidato que faça apontamentos sobre suas principais atividades exercidas em seus empregos anteriores; ao passo que é importante informar o nome da empresa e o seu período de atuação.

Carreira acadêmica

Por conseguinte, você deve ter a mesma objetividade na elaboração dos seus dados acadêmicos, inserindo cursos dos quais você possa comprovar através de certificados e direcionando informações sobre cursos que estejam em andamento.

Linkedin

Não menos importante, o candidato na era digital deve atualizar o seu perfil no Linkedin. Haja vista que a ferramenta é utilizada amplamente pelas empresas para selecionar candidatos para diversas áreas, sendo uma plataforma diferenciada e um destaque para os profissionais.

Informe sua disponibilidade para atuação Home Office

Principalmente para aqueles que se disponibilizam para a atuação Home Office ou para atuar de forma híbrida. Sendo assim, considere o Linkedin como uma maneira de elevar a visibilidade do seu perfil profissional.

Adapte os pontos citados

Faça adaptações dos pontos citados e destaque o seu currículo de forma orgânica no mercado de trabalho atual, direcionando a sua carreira profissional em longo prazo.