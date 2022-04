Você pode construir o seu currículo através da assertividade e da objetividade nas informações. Para isso, é necessário que tenha clareza sobre seu objetivo no mercado e organize as informações para que a visualização não se torne confusa para o profissional que realiza a análise.

Currículo: insira as informações com objetividade e assertividade

Uma visualização de currículo desorganizada pode ser um fator decisivo para que ele seja descartado durante um processo de recrutamento e seleção. Visto que o profissional possui um pouco tempo para uma primeira análise, por isso, é necessário que o seu documento profissional esteja visualmente agradável e organizado.

Defina seu objetivo e faça apontamentos relevantes

Além disso, você deve direcionar as informações com objetividade e assertividade durante a elaboração do seu currículo profissional. Sendo assim, defina seu objetivo e faça apontamentos relevantes sobre seus empregos anteriores. Dessa forma, o seu currículo será atrativo e você poderá ser convidado para explorá-lo durante uma entrevista de emprego.

Destaque seus dados pessoais de maneira objetiva (evite informações excessivas)

Destaque seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando excessos. Por exemplo, não coloque números referentes ao seu RG e CPF.

O seu objetivo deve ser direto (cargo, hierarquia e área de atuação)

O seu objetivo deve ser direto, ao passo que deve deixar claro qual é o seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de projetos; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; auxiliar contábil etc.

A sua experiência profissional (apontamentos relevantes)

As informações referentes a sua experiência profissional devem ser objetivas, porém, sucintas. Sendo assim, faça pequenos apontamentos sobre suas principais atividades exercidas em seus empregos anteriores, informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas.

Formação acadêmica (cursos concluídos e cursos em andamento)

Não menos importante, o seu currículo deve ser objetivo também quanto ao seu nível acadêmico. Sendo assim, informe claramente quais são os cursos dos quais você possui certificados e informe sobre cursos em andamento. Além disso, caso você possua formações não acadêmicas, porém, pertinentes à sua área de atuação, é relevante informá-las no currículo.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Por fim, é aconselhável ao candidato que atualize o seu perfil no Linkedin para que consiga elevar a visibilidade do seu currículo. Haja vista que o Linkedin é uma ampla ferramenta de recrutamento e seleção na era digital.