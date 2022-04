Curso preparatório para Enem 2022 de Fortaleza oferta 12 mil vagas gratuitas

O curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) gratuito, Academia Enem, está com o período de inscrição aberto para a formação de novas turmas. Situado em Fortaleza (CE), o Academia Enem está ofertando 12 mil vagas para esta edição, que visa preparar os alunos para o Enem 2022.

As inscrições no cursinho são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de maio. Podem realizar o cadastro estudantes das redes pública e privada que estão cursando ou já terminaram o ensino médio.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. No entanto, a preferência no preenchimento das vagas será dada a alunos da rede pública de ensino.

Aulas híbridas

Organizado pela Secretaria Municipal da Juventude da Prefeitura de Fortaleza, o curso preparatório para o Enem contará com atividades remotas e presenciais, mas as aulas regulares serão on-line. De acordo com o cronograma, a aula inaugural está prevista para o dia 21 de maio e será no Ginásio Paulo Sarasate.

De acordo com o secretário Davi Gomes, as aulas híbridas se fazem necessárias no atual contexto. Nesse sentido, ele explica:

“Nós percebemos durante a pandemia que o virtual se tornou inevitável. Muitas pessoas passaram a estudar e assistir aulas online. Por conta disso, teremos agora um formato multiplataforma. É uma atualização do curso, que contará ainda com os aulões, mas traz a facilidade do virtual, para as pessoas possam estudar de acordo com o seu tempo e necessidade”.

O curso ofertará aos seus alunos material didático para auxiliar nos estudos. Além disso, os alunos terão acesso a banco de questões e correção de redações.

