Custo da gasolina no Brasil é maior que 170 países

Segundo informações disponibilizadas pela consultoria Global Petrol Prices, o preço médio do litro da gasolina no Brasil é mais caro do que em 170 países, sendo o 53º país com a gasolina mais cara do mundo. De acordo com o levantamento, os brasileiros pagam um valor 15% acima da média global pelo combustível.

Ao falar sobre o preço médio da gasolina, é importante relembrar que o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking dos 15 principais produtores de petróleo do mundo. Apesar disso, é o segundo colocado entre esses 15 países quando falamos sobre o maior preço do combustível. Nesse sentido, o Brasil perde apenas para a Noruega, onde a renda média mensal é bastante superior à dos brasileiros.

Segundo informações disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a média de preço do litro da gasolina foi de R$ 7,219 na semana encerrada em 16 de abril. Apesar disso, houveram locais onde o litro do combustível chegou a R$ 8,499. Atualmente, a média mundial do preço da gasolina é de US$ 1,34 por litro, ou seja, R$ 6,22.

Recentemente, o senador Jean Paul Prates (PT) criticou o preço de itens essenciais para os brasileiros. “Energia, gasolina, gás de cozinha, cesta básica. Está tudo caro. O trabalhador e a trabalhadora não aguentam mais arcar com as despesas essenciais, e o governo federal, desastroso, não se move para amenizar o impacto no orçamento do povo”, disse.

Informações divulgadas pela Global Petrol Prices

De acordo com a consultoria Global Petrol Prices, os países onde o preço médio da gasolina está mais em conta são: Venezuela, Líbia e Irã. Nesses países, o litro do combustível tem custado menos de US$ 0,10. Em contrapartida, Hong Kong apresenta a maior média no preço da gasolina, custando US$ 2,874.

Segundo a Global Petrol Prices, geralmente o preço do combustível é mais caro em países mais ricos e mais barato em países mais pobres. Além disso, o valor da gasolina também costuma ser mais em conta para grandes produtores e exportadores do combustível.

Veja se ainda é vantajoso abastecer com gasolina

Com o preço da gasolina chegando a R$ 8,00 em alguns lugares do Brasil, parte da população tem optado por abastecer seus automóveis com etanol. Apesar disso, é importante entender em quais situações a substituição do combustível fóssil pelo etanol é mais vantajosa para os consumidores.

A vantagem deve ser calculada pelos consumidores, considerando que o etanol possui cerca de 70% do poder calorífico da gasolina. Sendo assim, para fazer o cálculo é preciso multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o resultado obtido for inferior ao valor do litro do etanol, abastecer com gasolina é mais vantajoso, caso contrário, é mais vantajoso abastecer o automóvel com álcool.

Segundo informações divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), durante o mês de março, abastecer com etanol só foi vantajoso nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Nos demais estados brasileiros, a gasolina continua sendo mais favorável para os consumidores.