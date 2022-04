Dani Calabresa congela óculos e planeja gravidez: ‘Pode acontecer naturalmente’

“Fiz 40 anos. A mulher tem meio que um prazo para ter um filho. Então com 35 ou 36 (anos), você pensa: ‘super jovem’, mas a qualidade do óvulo já começa a cair. Eu não estava nem namorado, nem sabia se queria ser mãe. Me apaixonei com 38 anos e estou noiva. Aí ele: ‘eu sonho (com isso), vamos ter filhos’. Fui congelar com 38, na pandemia, em 2020”, contou Dani, em entrevista ao podcast PodDelas.