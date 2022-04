Daniel Cady e Ivete lamentam morte de Sônia Lopes, da granola Tia Sônia: ‘Mulher especial’

O nutricionista Daniel Cady e a esposa, a cantora Ivete Sangalo, usaram as redes sociais, para lamentar a morte da empresária Sônia Lopes Dias, de 82 anos, que foi uma das fundadoras da granola Tia Sônia.

Dona Sônia, como era conhecida, estava internada no Hospital Samur, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e acabou falecendo ma quinta-feira (21). A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, Daniel Cady e Dona Sônia tinham uma parceria e pareciam próximos. No perfil da empresa Tia Sônia no Instagram, há várias fotos dos dois juntos. E foi na mesma rede social que o nutricionista falou sobre a morte da empresária.

Na legenda de uma foto postada no final da noite de quinta, Daniel falou sobre a relação que tinha com Dona Sônia e prestou apoio à família dela.

“Foi muito bom estar com você nesse dia, ouvir as suas histórias ao redor da mesa. Aprendi com a senhora que o amor é o ingrediente principal, indispensável nas nossas vidas. Sentiremos a sua falta por aqui. Meus sentimentos a toda família. Descanse em paz”.