Daniela Mercury vai processar Eduardo Bolsonaro após fala distorcida sobre Jesus; entenda

Daniela Mercury decidiu processar Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, por crime contra a honra. A medida foi tomada após o compartilhamento de um vídeo com falas distorcidas da cantora acerca de Jesus.

O deputado havia publicado em seu perfil do Twitter, um vídeo em que a baiana supostamente dizia que Jesus Cristo era “gay, muito gay, muito bicha, muito viado”. A cantora, no entanto, falava do cantor Renato Russo e as gravações foram feitas há três anos.

“Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais da abstinência de Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega. Deus, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam”, escreveu o filho do presidente na postagem que foi apagada, mas a assessoria da cantora possui fotos e gravações da publicação.

Através das redes sociais, Daniela se pronunciou sobre o caso. “Fake News é crime. Aos criminosos, a lei!”, escreveu.

