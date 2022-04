De mala e cuia: marido de Jojo Todynho recebe autorização para morar com cantora

Foto: Reprodução/Instagram

O marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, revelou para os seguidores que finalmente conseguiu autorização para se mudar de Curitiba, no Paraná, para o Rio de Janeiro, onde a funkeira vive.

“Minha transferência para o Rio de Janeiro foi aprovada e, a princípio, no fim do mês já vou estar podendo morar com a Jo”, contou nas redes sociais.

O militar fazia o curso de administração no sul do Brasil e poderá continuar os estudos perto de sua esposa.

