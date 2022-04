De Minas para sua mesa: aprenda a fazer um delicioso quiche de queijo

Foto: Reprodução/Panelinha Procurando algo saboroso e com queijo para comer neste sábado à noite? Que tal um quiche de queijo minas? O prato além de delicioso pode ser preparado em um dia, para assar a torta no outro. Prático e saudável!

A receita do site Panelinha serve mais de seis porções, e tem o tempo de preparo de mais de 2h – e vale a pena!. Confira a receita e bom apetite!

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

5 colheres (sopa) de água gelada

1 colher (chá) de sal

1. Numa tigela misture a farinha com o sal. Junte os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, uma colher por vez, misturando com as mãos até conseguir formar uma bola – evite trabalhar demais a massa, deixe pontinhos de manteiga ainda aparentes para a massa ficar bem crocante.

2. Embrulhe a massa em filme plástico e leve para a geladeira por pelo menos 1 hora (se preferir, prepare a massa no dia anterior).

3. Preaqueça o forno a 200 °C (temperatura média) e separe uma fôrma com fundo removível de 20 cm de diâmetro (quanto mais alta, melhor!).

4. Retire a massa da geladeira, disponha sobre a bancada polvilhada com farinha de trigo. Polvilhe um pouco de farinha sobre a massa e abra com um rolo até formar um círculo suficiente para cobrir o fundo e laterais da fôrma. Enrole a massa sobre o rolo e transfira para a fôrma. Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa para cobrir todo o fundo e lateral da fôrma. Passe o rolo sobre a borda para cortar o excesso de massa. Leve a fôrma com a massa para a geladeira por mais 10 minutos enquanto o forno aquece.

5. Corte um círculo de papel-manteiga um pouco maior que a fôrma, coloque sobre a massa e preencha com grãos de feijão cru – eles servem de peso e evitam que a massa infle e quebre ao assar. Leve ao forno por cerca de 20 minutos para pré-assar. Enquanto isso, prepare o recheio.

500 g de queijo minas frescal

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

5 ovos

1 ½ xícara (chá) de leite integral

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de sal

noz-moscada ralada na hora a gosto

pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Se estiver fazendo o recheio enquanto a massa está pré-assando, depois de tirá-la do forno, reduza a temperatura para 180 °C (temperatura média). Caso contrário, preaqueça o forno.

2. Em um prato, amasse o queijo-de-minas com um garfo.

3. Numa tigela, bata bem os ovos com um garfo. Junte o leite, o queijo amassado, a manteiga derretida (pode ser no micro-ondas) e mexa até a mistura ficar homogênea.

4. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal. Atenção, a quantidade de sal varia de acordo com o queijo: se ele for salgadinho, 1 colher (chá) de sal é suficiente. Se ele for sem sal, pode acrescentar um pouquinho mais.

5. Na massa pré-assada, polvilhe 1 colher (sopa) do parmesão. Regue com o creme de ovos – ele fica bem líquido, é assim mesmo. Por último, polvilhe com a colher (sopa) de parmesão restante.

6. Com cuidado para não derramar o recheio, leve a torta ao forno para assar por cerca de 50 minutos, até que a superfície fique dourada. Retire do forno e deixe esfriar e firmar por 15 minutos antes de servir. Se preferir, sirva à temperatura ambiente. Para aquecer a quiche, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido por 15 minutos.