De povoado à vila, Penedo comemora 386 anos de história

Decom PMP

Há exatos 386 anos, o rei de Portugal Dom João VI reconheceu o povoado que deu origem à cidade de Penedo como Vila do Penedo do Rio São Francisco.

Para celebrar a data comemorada nesta terça-feira, 12, a população penedense agradeceu com Missa em Ação de Graças na catedral diocesana, celebração seguida de solenidade no Paço Municipal, com hasteamento dos pavilhões, discursos e apresentação das bandas do Montepio dos Artistas e Fanfarra Fênix.

O Prefeito Ronaldo Lopes destacou a formação histórica do município e a responsabilidade da atual geração em manter o patrimônio preservado.

“Nós temos que preservar o nosso acervo para que as próximas gerações também conheçam a história de Penedo”, afirmou o gestor que recupera monumentos, melhora a infraestrutura e torna a cidade mais justa e inclusiva.

Logo mais à noite, a gestão Crescendo Com Seu Povo comemora o aniversário da cidade com show aberto ao público no estacionamento da Prainha.

A festa será aberta com músicos locais, Dan Souza e banda Omegazord, fechando com a atração nacional Marcynho Sensação.

No próximo dia 18 de abril, Penedo comemora mais uma data histórica. Em 1842, Dom Pedro II formaliza a condição de Penedo como cidade, terra que o imperador brasileiro visitou 16 anos depois do ato oficial, durante expedição no Rio São Francisco até as cachoeiras de Paulo Afonso.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte