De romance, Alanis Guillen e Jesuita Barbosa aproveitam jantar com colegas de ‘Pantanal’

Juntos em frente às câmeras e por trás delas também. No papel de Juma Marruá e Jove em “Pantanal”, Alanis Guillen e Jesuita Barbosa vivem um romance e não se desgrudam. Tanto que os dois curtiram um jantar com parte do elenco da novela.

No registro, também aparecem José Loreto, o Tadeu na trama, Bella Campos, que interpreta a Muda, além da preparadora de elenco Andrea Cavalcanti. Eles acompanharam o capítulo da novela juntos.

O affair entre Alanis e Jesuita começou após o ator terminar o namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi. Em outubro do ano passado, Jesuíta, que não gosta de compartilhar sua vida pessoal, disse em entrevista a “GQ” que estava numa “fase bem hétero”.

