Débito automático da fatura do Nubank: saiba como ativar!

O atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito Nubank pode trazer juros desnecessários para os usuários. Muitas vezes os clientes acabam se esquecendo de pagar, mesmo tendo o dinheiro presente na conta-corrente da NuConta.

Sendo assim, o Nubank liberou uma função de débito automático, em que o pagamento da fatura ocorre mesmo quando o usuário acaba não realizando o pagamento de forma manual.

No débito automático do Nubank, a fatura é paga com o saldo disponível em conta, mas caso o cliente esteja com a função ativada e não tem recursos suficientes, o aplicativo vai avisá-lo.

Além disso, o pagamento será feito na manhã do dia de vencimento da fatura do cartão Nubank. Assim, o cliente poderá desativar quando quiser essa função. Importante destacar que o cancelamento do uso dessa função pode ser feito até um dia antes da data de vencimento.

Essa nova opção para pagar a fatura do cartão Nubank surge como mais uma alternativa aos clientes da fintech, embora muitos ainda tenha dúvidas de como realizar o procedimento de forma correta.

Como ativar o débito automático da fatura do Nubank

Acompanhe os passos para ativar o débito automático no Nubank através do aplicativo do banco digital:

Primeiramente, acessa entre no seu aplicativo Nubank ;

; Em seguida, acesse o ícone de pessoa, que fica no canto superior esquerdo;

Vá até “configurar cartão” e acesse esta opção;

Encontre a opção “ Débito automático da fatura ” e verifique se o botão não está acionado para a direita;

” e verifique se o botão não está acionado para a direita; Caso não esteja, clique sobre ele para ativar;

Após aparecer a mensagem na tela “Pague sua fatura automaticamente”. Leia a explicação de como funciona o débito automático do Nubank, clique logo abaixo em “ativar”;

Leia as informações e como funciona o débito automático, assim como os termos;

Clique em “continuar”;

Digite sua senha de 4 dígitos do Nubank;

Pronto, caso esteja tudo correto, o usuário receberá uma mensagem de que “Sua próxima fatura será paga automaticamente”. Desse modo, o app vai lembrar qual é a data de vencimento da fatura mensalmente;

Clique em “Entendi”.

Vale destacar que se o cliente não encontrar as opções descritas acima, é provável que ele não tenha disponibilidade para realizá-la. Assim, é preciso aguardar mais algum tempo e verificar se a nova função esteja em seu aplicativo para uso novamente.

Saiba mais sobre o débito automático da fatura na NuConta

Se no momento que clicar o botão para ativar essa opção, o usuário mudar de ideia a respeito do seu uso, basta ir em “Agora não”. Além disso, caso não se tenha dinheiro suficiente na conta-corrente para que a fatura seja paga, o aplicativo do Nubank vai avisar a tempo para que você não ainda possa pagar a fatura sem atrasos.

O Nubank ainda aconselha seus usuários para que o valor em conta-corrente esteja suficientemente disponível até às 23h59 do dia anterior a data de vencimento da fatura. Do mesmo modo, se o cliente esquecer que acionou o pagamento automático e acabar realizando-o de forma manual, a fintech não vai fazer a cobrança novamente.